Google Messages радикально меняет способ входа с компьютера

Пользователям придется использовать только авторизацию через Google-аккаунт
Google готовится изменить способ подключения Messages к компьютеру — компания отказывается от входа через QR-код. В будущем пользователям придется использовать только авторизацию через Google-аккаунт.

Как было раньше

Раньше сервис позволял быстро подключить смартфон к браузеру: достаточно было сканировать QR-код без ввода пароля. Этот вариант был популярен благодаря простоте и отсутствию привязки к аккаунту.

Что изменится

Теперь Google переходит на другую модель. Вход через аккаунт сделает соединение более стабильным — переписка не будет обрываться даже при потере сигнала или перезагрузке телефона.
В то же время изменение имеет и недостатки. Пользователи, не желающие привязывать сообщения к Google-аккаунту, потеряют альтернативный вариант доступа. Без авторизации воспользоваться веб-версией больше не удастся.
QR-вход еще работает, но его планируют полностью убрать. Точные сроки запуска изменений пока не объявлены.
По материалам:
ITsider.
GoogleТехнологии
Также по теме
Также по теме
