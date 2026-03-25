Google Messages радикально меняет способ входа с компьютера

Пользователям придется использовать только авторизацию через Google-аккаунт

Google готовится изменить способ подключения Messages к компьютеру — компания отказывается от входа через QR-код. В будущем пользователям придется использовать только авторизацию через Google-аккаунт.

Как было раньше

Раньше сервис позволял быстро подключить смартфон к браузеру: достаточно было сканировать QR-код без ввода пароля. Этот вариант был популярен благодаря простоте и отсутствию привязки к аккаунту.

Что изменится

Теперь Google переходит на другую модель. Вход через аккаунт сделает соединение более стабильным — переписка не будет обрываться даже при потере сигнала или перезагрузке телефона.

В то же время изменение имеет и недостатки. Пользователи, не желающие привязывать сообщения к Google-аккаунту, потеряют альтернативный вариант доступа. Без авторизации воспользоваться веб-версией больше не удастся.

QR-вход еще работает, но его планируют полностью убрать. Точные сроки запуска изменений пока не объявлены.

