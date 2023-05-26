Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума — Finance.ua

Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума
Согласно последним данным CoinJournal и Google Trends, поисковые запросы в Google на тему Bitcoin упали до двухлетнего минимума.
Эксперты отмечают, что, несмотря на изначальный ажиотаж вокруг криптовалют в первые месяцы 2023 года, сейчас наблюдается резкий спад заинтересованности цифровыми активами. Тезис больше всего касается флагманской криптовалюты BTC.
Даже несмотря на то, что за год курсы криптовалют существенно выросли, значительная часть инвесторов не спешит возвращаться в отрасль. Как следствие, объем глобальных торгов снижается. Неопределенность с регуляторной политикой относительно криптовалют и недавний банковский кризис также внесли свои коррективы.
В CoinJournal отмечают: хотя общественный интерес к криптоактивам находится на низком уровне, вполне возможно, что настроения снова изменятся, ведь в криптопространстве все происходит циклически. Способность отрасли адаптироваться, внедрять инновации и решать проблемы потенциальных инвесторов будет играть жизненно важную роль в формировании курса виртуальных валют в ближайшие годы.
Отметим, что на момент написания новости Bitcoin стоит $26,374 при рыночной капитализации $553,9 млрд. Участники торгов оформили суточные соглашения на сумму $15,5 млрд.
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