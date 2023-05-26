Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума — Finance.ua

Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума Сегодня 23:01 — Криптовалюта

Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума

Согласно последним данным CoinJournal и Google Trends, поисковые запросы в Google на тему Bitcoin упали до двухлетнего минимума.

Эксперты отмечают, что, несмотря на изначальный ажиотаж вокруг криптовалют в первые месяцы 2023 года, сейчас наблюдается резкий спад заинтересованности цифровыми активами. Тезис больше всего касается флагманской криптовалюты BTC.

Читайте также Криптовалютный аналитик прогнозирует рост Bitcoin до $160 000

Даже несмотря на то, что за год курсы криптовалют существенно выросли, значительная часть инвесторов не спешит возвращаться в отрасль. Как следствие, объем глобальных торгов снижается. Неопределенность с регуляторной политикой относительно криптовалют и недавний банковский кризис также внесли свои коррективы.

В CoinJournal отмечают: хотя общественный интерес к криптоактивам находится на низком уровне, вполне возможно, что настроения снова изменятся, ведь в криптопространстве все происходит циклически. Способность отрасли адаптироваться, внедрять инновации и решать проблемы потенциальных инвесторов будет играть жизненно важную роль в формировании курса виртуальных валют в ближайшие годы.

Отметим, что на момент написания новости Bitcoin стоит $26,374 при рыночной капитализации $553,9 млрд. Участники торгов оформили суточные соглашения на сумму $15,5 млрд.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.