Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума

Криптовалюта
25
Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума
Google: интерес пользователей к Bitcoin упал до двухлетнего минимума
Согласно последним данным CoinJournal и Google Trends, поисковые запросы в Google на тему Bitcoin упали до двухлетнего минимума.
Эксперты отмечают, что, несмотря на изначальный ажиотаж вокруг криптовалют в первые месяцы 2023 года, сейчас наблюдается резкий спад заинтересованности цифровыми активами. Тезис больше всего касается флагманской криптовалюты BTC.
Читайте также
Даже несмотря на то, что за год курсы криптовалют существенно выросли, значительная часть инвесторов не спешит возвращаться в отрасль. Как следствие, объем глобальных торгов снижается. Неопределенность с регуляторной политикой относительно криптовалют и недавний банковский кризис также внесли свои коррективы.
В CoinJournal отмечают: хотя общественный интерес к криптоактивам находится на низком уровне, вполне возможно, что настроения снова изменятся, ведь в криптопространстве все происходит циклически. Способность отрасли адаптироваться, внедрять инновации и решать проблемы потенциальных инвесторов будет играть жизненно важную роль в формировании курса виртуальных валют в ближайшие годы.
Отметим, что на момент написания новости Bitcoin стоит $26,374 при рыночной капитализации $553,9 млрд. Участники торгов оформили суточные соглашения на сумму $15,5 млрд.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.