Google добавила панель закладок в Chrome на Android — Finance.ua

Google добавила панель закладок в Chrome на Android Сегодня 02:05 — Фондовый рынок

Google Chrome наконец-то получает панель закладок, которая всегда будет видна на устройствах Android. В настоящее время она тестируется как экспериментальная функция.

Что следует знать

В новом коммите в репозитории кода Chromium (открытая часть Chrome) добавлена ​​начальная поддержка панели закладок в Chrome для Android. Несмотря на то, что настольные версии Chrome имеют панель закладок из первых публичных релизов, она никогда не была портирована на мобильные версии, даже на планшеты, у которых достаточно места на экране.

Функциональность тестируется посредством скрытого флага #android-bookmark-bar. Пока это просто пустая панель, но в сообщении коммита указано: «В следующих фазах реализации панель закладок будет заполнена/отшлифована, а также добавлены стандартные возможности панели закладок». Похоже, что пока она работает только на планшетах и ​​других устройствах с большим экраном — в описании флага упоминается, что «ограничения по форм-факторам устройств также применяются», поэтому это ограничение, вероятно, останется в силе.

Отсутствие панели закладок является одним из основных отличий между Chrome на планшетах Android и настольным Chrome, кроме отсутствия поддержки расширений браузера и некоторых недостающих веб-API. Браузеры третьих сторон, такие как Vivaldi, уже имеют дополнительную панель закладок на устройствах Android, а Safari на iPad предлагает панель выбранного уже много лет. Google настигает конкурентов в этом вопросе, но лучше поздно, чем никогда. Не все используют закладки, но доступ одним щелчком к определенным страницам может существенно повысить производительность, поэтому здорово видеть, что это наконец-то приходит в Chrome на Android.

Пока неясно, какие варианты видимости будут поддерживаться, поскольку основной дизайн-документ для этой функции скрыт от общественного доступа, и комментарии в коде не объясняют всего. В этой ранней реализации панель всегда видна под адресной строкой, имитирующей настройки «всегда на экране» в настольной версии Chrome. Также пока неясно, будет ли это изменение доступно в Chrome на iPad. Существуют некоторые дизайнерские различия между браузерами на Android и iOS (например, адресная строка может быть перемещена вниз на iOS), но это кажется чем-то, что должно быть у обеих платформ.

itechua По материалам:

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