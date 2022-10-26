Google Chrome прекращает поддержку двух устаревших версий Windows — Finance.ua

Google Chrome прекращает поддержку двух устаревших версий Windows Сегодня 05:54 — Технологии&Авто

Google Chrome прекращает поддержку двух устаревших версий Windows

Google уже совсем скоро окончательно перестанет обновлять версию своего браузера Chrome на устаревших версиях Windows. Это касается Windows 7 и Windows 8.1.

Об этом стало известно со страницы поддержки Google

Прекращение поддержки со стороны Google не означает, что роковая версия Chrome v110 и все последующие не будут запускаться на устройствах с седьмой и восьмой версией Windows. Просто после этого обновление на персональных компьютерах с устаревшим «виндоусом» не будет предлагаться новая версия браузера.

Рекомендованные требования

Для максимально оптимальной и комфортной работы Google просит пользователей перейти на версию Windows 10 или выше.

Интересно, что по всему миру насчитывается более 100 миллионов пользователей, которые до сих пор используют Windows 7. Весьма возможно, что до прекращения поддержки системы в феврале 2023 года эта цифра изменится.

Даже сама компания Microsoft официально сообщила о прекращении поддержки Windows 7 еще в январе 2020 года.

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