Google Chrome получит кнопку для быстрого удаления всех личных данных — Finance.ua
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Google Chrome получит кнопку для быстрого удаления всех личных данных

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В тестовой версии мобильного браузера Google Chrome отмечена новая вкладка Activity. Она расположена в нижней части панели и открывает быстрый доступ к истории поиска, посещения сайтов, а также сохраненным файлам.

Что еще известно

В будущем, если пользователю нужно подчистить следы своего пребывания в сети, достаточно нажать на нее, а не переключаться на меню настроек. Кроме того, функция позволяет запустить общий доступ к определенным файлам.
Как сообщает источник, функция разрабатывается уже несколько месяцев и может появиться в Google Chrome уже в ближайшие недели.
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По материалам:
itechua
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