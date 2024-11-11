Google Chrome получит кнопку для быстрого удаления всех личных данных — Finance.ua

Google Chrome получит кнопку для быстрого удаления всех личных данных Сегодня 03:50 — Фондовый рынок

В тестовой версии мобильного браузера Google Chrome отмечена новая вкладка Activity. Она расположена в нижней части панели и открывает быстрый доступ к истории поиска, посещения сайтов, а также сохраненным файлам.

Что еще известно

В будущем, если пользователю нужно подчистить следы своего пребывания в сети, достаточно нажать на нее, а не переключаться на меню настроек. Кроме того, функция позволяет запустить общий доступ к определенным файлам.

Как сообщает источник, функция разрабатывается уже несколько месяцев и может появиться в Google Chrome уже в ближайшие недели.

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itechua По материалам:

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