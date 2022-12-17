Google Chrome будет потреблять меньше оперативной памяти и заряда аккумулятора — Finance.ua

Google Chrome будет потреблять меньше оперативной памяти и заряда аккумулятора 17.12.2022, 00:40 — Фондовый рынок

«Прожорливость» гугловского браузера Google вскоре уменьшится в разы за счет двух новых опций. Они обеспечат экономию заряда аккумулятора и повысят плавность работы в Сети, заявили спикеры американского техногиганта.

Анонс об оптимизации Chrome с целью экономии системной памяти и заряда АКБ датирован концом прошлой рабочей недели. Пользователям обещана возможность сэкономить до 40% памяти браузера за счет внедрения новых настроек производительности под названием Memory Saver и Energy Saver. Одновременно с этим будет повышена стабильность открытых вкладок. Новые режимы будут доступны для всех версий браузера (десктопной, «айфонной», для андроид-устройств и т.д.)

Первый из названных режимов «заточен» на поддержку любителей открывать множество вкладок за раз за счет освобождения памяти от неиспользуемых вкладок (последние будут оперативно перезагружены при возникновении надобности).

Режим Energy Saver продлит время автономной работы. Его автоматическая активация произойдет при падении заряда аккумулятора до 20%. Опция снижает потребление энергии за счет ограничения фоновой активности и визуальных эффектов для порталов с анимацией и видео.

prostomob По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.