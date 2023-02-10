Google Chrome больше не поддерживает старые версии Windows — Finance.ua

Google Chrome больше не поддерживает старые версии Windows
Google, как и предупреждала, прекратила совместимость своего браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом обновленной версии Chrome v110.
Это первая версия гугл-браузера, для запуска которой обязательно требуется Windows 10 или более новая версия системы, сообщает портал The Verge.
К слову, старые версии Chrome продолжат работу на 7 и 8.1, но для пользователей этих операционных систем больше не будет выпускаться обновление браузера, в том числе связанное с безопасностью, что может поставить под угрозу безопасность компьютера.
Известно, что новая версия Chrome 110 исправляет популярные проблемы в безопасности и включает в себя ряд новых функций, среди которых возможность использовать биометрическую аутентификацию для автозаполнения паролей.
Хотя после релиза Windows 10 прошло уже 8 лет, старые версии все еще пользуются популярностью: по состоянию на начало 2023 года «семерка» установлена на почти 10% компьютерах. В то время как доля Windows 8.1 составляет 2,28%.
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