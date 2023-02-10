Google Chrome больше не поддерживает старые версии Windows — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google Chrome больше не поддерживает старые версии Windows

Технологии&Авто
39
Google Chrome больше не поддерживает старые версии Windows
Google Chrome больше не поддерживает старые версии Windows
Google, как и предупреждала, прекратила совместимость своего браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом обновленной версии Chrome v110.
Это первая версия гугл-браузера, для запуска которой обязательно требуется Windows 10 или более новая версия системы, сообщает портал The Verge.
К слову, старые версии Chrome продолжат работу на 7 и 8.1, но для пользователей этих операционных систем больше не будет выпускаться обновление браузера, в том числе связанное с безопасностью, что может поставить под угрозу безопасность компьютера.
Известно, что новая версия Chrome 110 исправляет популярные проблемы в безопасности и включает в себя ряд новых функций, среди которых возможность использовать биометрическую аутентификацию для автозаполнения паролей.
Хотя после релиза Windows 10 прошло уже 8 лет, старые версии все еще пользуются популярностью: по состоянию на начало 2023 года «семерка» установлена на почти 10% компьютерах. В то время как доля Windows 8.1 составляет 2,28%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.