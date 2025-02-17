Google будет тестировать функцию распознавания возраста пользователей с помощью ИИ — Finance.ua

Google будет тестировать функцию распознавания возраста пользователей с помощью ИИ 17.02.2025, 01:18 — Технологии&Авто

Google будет тестировать функцию распознавания возраста пользователей с помощью ИИ

Американская компания Google заявила, что начнет использовать искусственный интеллект, чтобы определить, соответствуют ли пользователи возрастным ограничениям ее продуктов.

Об этом сообщает CNBC

«В этом году мы приступим к тестированию оценки возраста на основе модели машинного обучения в США. Эта модель будет помогать нам определить, является ли пользователь старше или младше 18 лет», — заявила вице-президент компании Джен Фицпатрик.

По ее словам, эта модель поможет компании применить средства защиты и предоставлять пользователям опыт, больше соответствующий их возрасту.

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Новая функция будет проходить тестирование во всех продуктах Google, включая популярную видео-платформу YouTube.

Отмечается, что у Google есть миллиарды пользователей на его ресурсах, однако пользователи младше 18 лет имеют ограничения в пользовании некоторых сервисов компании.

В сентябре прошлого года Meta выпустила подобные функции, использующие искусственный интеллект для определения того, насколько правдиво пользователи ее сервисов указывают свой возраст.

Укрінформ По материалам:

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