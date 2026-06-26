Google анонсировал выделение гранта на $5 млн для поддержки системы «Обрій» Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Google анонсировал выделение гранта на $5 млн для поддержки системы «Обрій»

Компания Google объявила о выделении гранта в размере $5 млн на развитие цифровой экосистемы рынка труда «Обрій».

Систему «Обрій» разрабатывает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.

Имплементатор — BRDO (Best Regulation Delivery Office, Офис эффективной регулировки). Финансирование поможет масштабировать систему и расширить возможности для граждан, работодателей и государства.

О партнерстве объявили 25 июня во время Ukraine Recovery Conference (URC 2026) в Гданьске.

Для нас это не просто инвестиция в технологии. Это инвестиция в людей и экономическое восстановление Украины. Мы рады, что Google расширяет сотрудничество с украинским правительством и впервые поддерживает создание цифровой инфраструктуры рынка труда. Благодаря этому партнерству мы сможем быстрее соединить соискателей работы с возможностями обучения и трудоустройства, а бизнес с необходимыми ему и доступными специалистами", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

«Украина демонстрирует всему миру, как с помощью технологий и ИИ можно строить устойчивую экономику даже в самых сложных обстоятельствах. Этот грант — не просто финансирование платформы, это инвестиция в исключительный человеческий потенциал и находчивость, которую мы наблюдаем здесь каждый день. Мы гордимся возможностью поддержать наших партнеров в украинском правительстве, которые уже сегодня создают модель будущего», — отметила вице-президент Google по вопросам взаимодействия с органами власти и публичной политики в Европе Аннет Кробер-Риль.

Куда пойдут деньги

Финансирование будет направлено на развитие сервисов оценки навыков и карьерной навигации, автоматического подбора вакансий и программ обучения, цифрового пользовательского профиля, электронного трудоустройства и прогнозирования потребностей рынка труда.

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