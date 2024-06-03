Google анонсировал ряд обновлений для Android — Finance.ua

Google анонсировал ряд обновлений для Android 03.06.2024, 02:27 — Технологии&Авто

Google анонсировал выпуск новых обновлений и функций для Android, одним из самых заметных обновлений является возможность редактирования сообщений Google Messages до 15 минут после их отправки.

Об этом сообщает The Verge.

Эта ожидаемая функция стала доступна для всех устройств под управлением Android 8 или более поздней версии.

Кроме того, обновление также включает облегчение в использовании мгновенной точки доступа, которая позволяет подключать устройства одним касанием без ввода пароля, а также переключаться между устройствами во время звонков Google Meet.

Новые функции также позволяют пользователям быстро просматривать и управлять устройствами с помощью виджета Google Home Favorites на главном экране телефона или часов на базе Wear OS 3.

Кроме того, Emoji Kitchen получает новые комбинации наклеек для разделения через Gboard, а поддержка цифровых ключей автомобиля расширяется дополнительными транспортными средствами, включая выбранные модели Mini, Mercedes-Benz и Polestar.

Speka По материалам:

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