Гоночный бетмобиль: в Новой Зеландии создали 1013-сильный супербыстрый суперкар (фото) — Finance.ua
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Гоночный бетмобиль: в Новой Зеландии создали 1013-сильный супербыстрый суперкар (фото)

Технологии&Авто
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Гоночный бетмобиль: в Новой Зеландии создали 1013-сильный супербыстрый суперкар (фото)
Гоночный бетмобиль: в Новой Зеландии создали 1013-сильный супербыстрый суперкар (фото), Фото: AutoExpress
Новозеландская компания Rodin Cars представила суперкар FZero. Новинка обещает стать самым быстрым автомобилем для гоночного трека.
Об этом сообщили на сайте AutoExpress.
Основателем Rodin Cars является перегонщик и миллиардер Дэвид Дикер. Суперкар уже прошел первое испытание на гоночном треке.
Фото: AutoExpress
Фото: AutoExpress
Rodin FZero получил легкий кузов, полностью изготовленный из карбона. По словам Дикера, он хотел создать альтернативу для болида «Формулы-1», но с закрытыми кузовными панелями.
Сзади расположено массивное антикрыло. По словам производителя, максимальная прижимная сила суперкара составляет около 4000 кг.
В Rodin FZero — одноместная кабина. Внутри нет ничего, что бы отвлекало водителя от поездки.
Фото: AutoExpress
Фото: AutoExpress
Суперкар оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V10 и электромотором суммарной мощностью 1013 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой ​​секвентальной коробкой передач. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.
По словам основателя Rodin Cars, FZero оказался быстрее всех дорожных суперкаров. В планы компании входит доработка новинки, которая позволит сделать ее быстрее болида «Формулы-1».
Стоимость Rodin FZero составит около 2,3 млн долларов. Модель будет выпущена ограниченным тиражом.
По материалам:
Фокус
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