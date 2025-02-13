Гонконг одобрил биткоин и Ethereum как доказательство капитала для получения инвестиционной визы — Finance.ua
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Гонконг одобрил биткоин и Ethereum как доказательство капитала для получения инвестиционной визы

Криптовалюта
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Гонконг одобрил биткоин и Ethereum как доказательство капитала для получения инвестиционной визы
Гонконг одобрил биткоин и Ethereum как доказательство капитала для получения инвестиционной визы
Владельцы биткоина и Ethereum могут использовать эти активы для подтверждения капитала при подаче заявки на визу, по словам представителя Государственного департамента прямых иностранных инвестиций Гонконга — Invest Hong Kong.
Информацию обнародовал CoinDesk.
Такой порядок теперь позволяет новая инициатива по привлечению состоятельных инвесторов и бизнесменов в этот регион — New Capital Investment Entrant Scheme, говорится в материале.
Для получения визы необходимо, чтобы заявители подтвердили владение чистыми активами на сумму не менее 30 млн. гонконгских долларов (в эквиваленте $3,85 млн. на момент написания материала) за определенный период.
Кроме того, представитель правительства указал, что нет конкретных требований к типу активов, но отчет об оценке должен подписать дипломированный бухгалтер.
Так, бухгалтер из Гонконга опубликовал в китайской социальной сети Xiaohongshu историю, согласно которой 7 февраля 2025 г. InvestHK утвердил отчет с его подписью для клиента об использовании Ethereum в качестве доказательства активов для программы на сумму 30 млн гонконгских долларов.
После получения визы заявитель должен инвестировать такую ​​же сумму — 30 млн гонконгских долларов — в «разрешенные активы».
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Представитель правительственного департамента отметил, что криптовалюта не рассматривается как разрешенный актив для этой части требований.
Напомним, что в Гонконге с января 2025 года работают девять лицензированных криптобирж, известных как платформы для торговли виртуальными активами.
По материалам:
incrypted
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