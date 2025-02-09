В каких странах мира запрещена криптовалюта: инфографика — Finance.ua

В каких странах мира запрещена криптовалюта: инфографика Сегодня 17:08 — Криптовалюта

В каких странах мира запрещена криптовалюта: инфографика

Криптовалюта полностью запрещена как минимум в девяти странах мира. В Украине такого запрета нет, но правила ее использования не урегулированы на законодательном уровне.

Где именно криптовалюта запрещена — рассказало издание «Слово и дело».

Китай поэтапно запрещал криптовалюту в стране. В 2013 году Народный банк запретил финансовым учреждениям торговать биткоинами и другими виртуальными активами. В 2017 году в стране была запрещена работа бирж криптоактивов, а в 2021-м правительство объявило незаконным майнинг, криптовалютные транзакции и заблокировало иностранным криптовалютным биржам предоставление услуг гражданам Китая.

В Марокко торговлю криптовалютами запретили в 2017 году: центральный банк страны опасался, что ее будут использовать для незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Операции стали незаконными с ноября 2017 года, и за них предусмотрено уголовное наказание. Но, несмотря на запрет, марокканцы продолжали использовать цифровые активы через подпольные каналы. В ноябре стало известно, что в стране будут принимать законодательство, разрешающее криптовалюту.

В Боливии использование, торговля и владение цифровыми активами запрещено с 2014 года из-за рисков для денежной стабильности и финансирования незаконной деятельности.

Парламент Алжира в 2018 году принял закон, запрещающий покупку, продажу, использование и владение криптоактивами. Закон был направлен на то, чтобы защитить свою экономику от потенциальных рисков, а также предотвратить потенциальное отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование незаконной деятельности. Но, как и в случае с Марокко, в стране распространено подпольное использование крипты.

В Афганистане криптовалюта была запрещена в 2022 году. Некоторые граждане использовали крипту, чтобы не допустить попадания своих средств в руки талибов. А поскольку Афганистан был исключен из мировой банковской системы, криптовалюта стала способом перемещения денег в страну и из нее.

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«Талибан» назвал цифровые активы «мошенничеством» и начал арестовывать торговцев криптовалютой и закрывать связанные с ней предприятия.

В Бангладеш криптоактивы были объявлены незаконными в 2017 году, за их использование грозит тюремный срок. В Египте в 2018 году было объявлено, что криптоактивы запрещены исламским правом.

Центральный банк Ирака ввел запрет на криптовалюты в 2017 году, в том числе из-за рисков финансовых преступлений. Непал полностью запретил использование, обмен и майнинг криптовалют в 2017 году.

Слово і Діло По материалам:

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