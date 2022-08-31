Голода в Украине не будет, — эксперт о ситуации осенью Сегодня 21:33

По прогнозам, несмотря на войну, Украина в этом году соберет около 60 миллионов тонн зерновых и масличных. Этого продовольствия хватит всем украинцам, прогнозирует эксперт.

Как рассказал 24 каналу экономический эксперт Олег Пендзин, в прошлом году в Украине аграрии собрали 100 миллионов тонн. Следовательно, учитывая данные, получим урожая (минус) 40%.

Для того чтобы полностью прокормиться, нам необходимо около 20 миллионов тонн зерновых в год. Все остальное — экспортный потенциал. Если учесть, что Украина не экспортировала 17 миллионов тонн прошлогоднего урожая, то будет в целом экспортный потенциал около 45 миллионов тонн. То есть, мы полностью обеспечим себя продовольствием и будет еще что вывозить.

Какие проблемы будут у аграриев

Проблема заключается только в одном: внутренние цены в Украине намного ниже, чем внешние. Сегодня фермер вынужден продавать зерно урожая нынешнего года по ценам практически на уровне себестоимости. И если сейчас не дать возможности заработать фермеру, он не сможет посеять озимые осенью. Потому что не за что.

Поэтому сейчас правительство ищет возможность выделить средства, чтобы перекрыть процентные ставки по кредитам для аграриев.

Динамика цен зависит от многих факторов. В частности, от мировых цен на нефтепродукты, обменного курса гривны, объема и стоимости международной финансовой помощи.

Олег Пендзин прогнозирует, что ситуация с ценами будет стабильной. Следовательно, овощи будут дешеветь до конца сентября. Затем последует достаточно стремительный рост цен на них. Хлеб будет дорожать, поскольку внутренние цены на зерно будут приближаться к мировым. Автоматически будут немного дорожать мясные и молочные продукты.

От сегодняшнего уровня цены вырастут еще на 8-9% до конца года. Общий рост цен на продукты по сравнению с прошлогодним уровнем составит 35-38%.

На сегодняшний момент Украина, чтобы вести войну, должна полагаться на помощь иностранных партнеров. Сама она не может финансировать ведение войны и одновременное выполнение внутренних социальных обязательств. Поэтому, безусловно, от размера, условий, сроков внешней помощи, а также хода и результатов войны будет в значительной степени зависеть внутриэкономическая ситуация в целом и ценовая динамика в частности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал новин 24 По материалам:

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