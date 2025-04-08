Goldman Sachs спрогнозировал цены на нефть до конца 2026 — Finance.ua

Goldman Sachs спрогнозировал цены на нефть до конца 2026 Сегодня 11:00 — Энергетика

Goldman Sachs спрогнозировал цены на нефть до конца 2026

Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть Brent и WTI будут на уровне 62 долл. за баррель и 58 долл. к декабрю 2025 года и на уровне 55 долл. и 51 долл. к декабрю 2026 года, соответственно, при двух допущениях.

Об этом сообщает Reuters.

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В записке от 7 апреля компания отметила, что первое допущение состоит в том, что экономика США избежит рецессии благодаря значительному снижению тарифов, которое должно вступить в силу 9 апреля.

Второе — что предложение из восьми стран ОПЕК+ будет умеренно расти с двумя увеличениями добычи на 130 000−140 000 баррелей каждое в июне-июле.

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Однако в Goldman Sachs отметили, что при типичном сценарии рецессии в США и их базовом сценарии ОПЕК, по оценкам, цена нефти марки Brent снизится до 58 долларов к декабрю 2025 года и 50 долларов к декабрю 2026 года соответственно.

Goldman Sachs заявил, что цены на нефть, вероятно, превысят их прогноз при условии резкого разворота в тарифной политике.

Економічна Правда По материалам:

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