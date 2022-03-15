Goldman Sachs снизил прогноз для индекса S&P 500 из-за войны в Украине — Finance.ua

Goldman Sachs снизил прогноз для индекса S&P 500 из-за войны в Украине

Сегодня 09:43

Фондовый индекс S&P 500 закончит 2022 год примерно на 1% ниже текущих уровней, поскольку цены на сырье растут, а перспективы глобального экономического роста ослабевают на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в прогнозе экономистов Goldman Sachs.

«В пятницу экономисты Goldman уменьшили целевой показатель на конец года для индекса до 4700 из 4900, что означало бы рост почти на 3% в 2022 году. Прогноз Goldman все еще предполагает скачок S&P почти на 12% от текущих уровней», — говорится в сообщении.

S&P 500 вырос на 27% в прошлом году и 16,3% в 2020 году.

Агентство напоминает, что цены на сырьевые товары и энергоносители резко выросли после вторжения России в Украину, что усилило инфляционное давление на бизнес по всему миру.

S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard&Poor’s и ею же составляется. Впервые рассчитан 4 марта 1957 года.

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