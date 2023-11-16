Goldman Sachs дал прогноз для европейской экономики на 2024 год — Finance.ua

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Goldman Sachs дал прогноз для европейской экономики на 2024 год

Мир
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Goldman Sachs дал прогноз для европейской экономики на 2024 год
Goldman Sachs дал прогноз для европейской экономики на 2024 год
Goldman Sachs дал положительный прогноз европейской экономике на следующий год.
По оценкам одного из крупнейших инвестиционных банков мира, ВВП еврозоны увеличится в 2024 году на 0,9%, после ожидаемого роста на 0,5%.
Рецессия в регионе не ожидается — Goldman Sachs считает, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки в условиях дезинфляции.
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Goldman Sachs также прогнозирует, что европейский индекс STOXX 600 завершат 2024 год на отметке 480 пунктов — на 7,5% выше текущего значения — за счет улучшения экономического фона, умеренных котировок и прогноза, не предполагающего сильных изменений доходности долгосрочных облигаций.
С начала 2023 года STOXX 600, в котором большой вес имеют производители сырьевых товаров и предметов роскоши, вырос на 5% до отметки 446,62 пункта в понедельник.
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По прогнозу Goldman Sachs, прибыль компаний, входящих в STOXX 600, в 2024 году вырастет на 7% благодаря ожидаемому экономическому росту.
Инвестиционный банк также повысил рекомендацию для секторов потребительских товаров и услуг класса «ниже рынка» до «нейтрального», и дополнительно отметил, что торговая отрасль и технологический сектор выиграют от ожидаемого снижения инфляции и роста зарплат.
По материалам:
Мета
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