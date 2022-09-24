Goldman прогнозирует снижение роста ВВП США в следующем году — Finance.ua

Goldman прогнозирует снижение роста ВВП США в следующем году Вчера 05:58

Банковская холдинговая компания Goldman Sachs Group Inc. снизила свои оценки по экономическому росту в США на 2023 год, поскольку прогнозирует повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономисты Goldman утверждают, что валовой внутренний продукт США вырастет на 1,1% в 2023 году. В частности, всего несколькими днями ранее рост экономики США в следующем году оценивали в 1,5%. Прогноз на 2022 год оставили по-прежнему на уровне 0%.

Goldman прогнозирует очередное повышение ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов за последние две недели, чтобы конечная ставка составила 4% до 4,25% к концу 2022 года.

«Это повышение ставок в сочетании с недавним усилением финансовых условий предполагает несколько худшие перспективы роста и занятости в следующем году», — отмечают в компании.

Путь повышения процентных ставок ФРС оказался в центре внимания экономистов и инвесторов в этом году, поскольку центральный банк пытается снизить упорно высокую инфляцию.

Goldman также повысил прогнозы по уровню безработицы, чтобы показать более низкий рост, заявив, что к концу 2022 года он составит около 3,7% по сравнению с предыдущими прогнозами относительно 3,6%.

Уровень безработицы вырастет до 4,1% к концу 2023 года против 3,8% раньше и до 4,2% к концу 2024 года по сравнению с предварительной оценкой в 4%.

Економічна Правда По материалам:

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