Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае — Finance.ua
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Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае

Сегодня 21:05Личные финансы
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Потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. С начала года цены выросли на 13,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, в годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае
Продукты питания в Украине за май 2022 года подорожали на 2,6%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%, на одежду и обувь снизились на 0,2%.
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%.
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Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%, в здравоохранение цены снизились на 0,9%, транспорт подорожал на 10,2%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,2%, Образование — без изменений, рестораны и отели подорожали на 3,1%, цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае

Справка Finance.ua:

  • потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%;
  • в годовом исчислении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%;
  • по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой.
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По материалам: РБК-Україна
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