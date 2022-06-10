Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае — Finance.ua

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае

Сегодня 21:05 — Личные финансы

Потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. С начала года цены выросли на 13,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.

Продукты питания в Украине за май 2022 года подорожали на 2,6%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%, на одежду и обувь снизились на 0,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%, в здравоохранение цены снизились на 0,9%, транспорт подорожал на 10,2%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,2%, Образование — без изменений, рестораны и отели подорожали на 3,1%, цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.

Справка Finance.ua:

потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%;

в годовом исчислении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%;



по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой.



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.