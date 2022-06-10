Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%: что подорожало в мае — Finance.ua

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%, в здравоохранение цены снизились на 0,9%, транспорт подорожал на 10,2%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,2%, Образование — без изменений, рестораны и отели подорожали на 3,1%, цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.
Справка Finance.ua:
потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%;
в годовом исчислении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%;
по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.