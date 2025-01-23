ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать — Finance.ua
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ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать

Казна и Политика
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ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать
ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать
Как сообщает Южное межрегиональное управление ГП, одним из ключевых направлений реформ Государственной налоговой службы на 2024−2025 годы является внедрение современных технологий для повышения эффективности взыскания налогового долга.
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Особое внимание будет уделяться усовершенствованию процедуры взыскания средств с банковских счетов должников через налаживание электронного взаимодействия между ГНС, Государственным казначейством и банками.
Электронные платежные инструкции (инкасовые поручения) позволяют упрощенно и быстро списывать денежные средства со счетов налогоплательщиков.
Эта система заменяет традиционный бумажный документооборот на электронный, что значительно уменьшает затраты времени и ресурсов. Это, в свою очередь, повышает оперативность и прозрачность взыскания средств, способствует уменьшению влияния человеческого фактора и минимизирует злоупотребления.
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ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом».
Это решение повысит эффективность процесса погашения налогового долга за счет:
  • автоматизации процессов обнаружения задолженностей;
  • ускорения процедур взыскания;
  • сокращения объема бумажного документооборота;
  • увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.
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Преимущества автоматизации
1. Ускорение обработки данных: автоматизированная система позволит оперативно выявлять долги и инициировать их погашение.
2. Уменьшение расходов: снижение нагрузки на налоговые органы, которые ранее тратили значительные ресурсы на ручную обработку документов.
3. Повышение уровня контроля и прозрачности: автоматизация будет способствовать усилению контроля за исполнением налоговых обязательств и повышению доверия к системе со стороны налогоплательщиков.
Для чего это
Эти нововведения будут способствовать не только улучшению процессов взыскания долгов, но и укреплению финансовой стабильности Украины, поскольку повысят налоговую дисциплину и увеличат поступления в бюджет.
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Справка Finance.ua:

  • Несвоевременная уплата налогов — распространенная ситуация, с которой может столкнуться как физическое, так и юридическое лицо. Иногда причиной становится нехватка финансов, путаница в датах или просто человеческий фактор. Однако последствия такого шага могут оказаться серьезными.
Штрафы за просрочку
Первое, на что обращает внимание налоговая служба, — это сроки. Если вы не уплатили налоги вовремя, автоматически начисляется штраф. Размер штрафа зависит от срока просрочки:
  • до 30 дней — 5% от суммы налогового долга;
  • более 30 дней — 10% от суммы долга.

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По материалам:
Finance.ua
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