ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать — Finance.ua

ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать Сегодня 15:00 — Казна и Политика

ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом»: как будет действовать

является внедрение современных технологий для повышения эффективности взыскания налогового долга. Как сообщает Южное межрегиональное управление ГП, одним из ключевых направлений реформ Государственной налоговой службы на 2024−2025 годы

Особое внимание будет уделяться усовершенствованию процедуры взыскания средств с банковских счетов должников через налаживание электронного взаимодействия между ГНС, Государственным казначейством и банками.

Электронные платежные инструкции (инкасовые поручения) позволяют упрощенно и быстро списывать денежные средства со счетов налогоплательщиков.

Эта система заменяет традиционный бумажный документооборот на электронный, что значительно уменьшает затраты времени и ресурсов. Это, в свою очередь, повышает оперативность и прозрачность взыскания средств, способствует уменьшению влияния человеческого фактора и минимизирует злоупотребления.

ГНС планирует внедрить автоматизированную подсистему «Работа с долгом».

Это решение повысит эффективность процесса погашения налогового долга за счет:

автоматизации процессов обнаружения задолженностей;

ускорения процедур взыскания;

сокращения объема бумажного документооборота;

увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.

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Преимущества автоматизации

1. Ускорение обработки данных: автоматизированная система позволит оперативно выявлять долги и инициировать их погашение.

2. Уменьшение расходов: снижение нагрузки на налоговые органы, которые ранее тратили значительные ресурсы на ручную обработку документов.

3. Повышение уровня контроля и прозрачности: автоматизация будет способствовать усилению контроля за исполнением налоговых обязательств и повышению доверия к системе со стороны налогоплательщиков.

Для чего это

Эти нововведения будут способствовать не только улучшению процессов взыскания долгов, но и укреплению финансовой стабильности Украины, поскольку повысят налоговую дисциплину и увеличат поступления в бюджет.

Справка Finance.ua:

Несвоевременная уплата налогов — распространенная ситуация, с которой может столкнуться как физическое, так и юридическое лицо. Иногда причиной становится нехватка финансов, путаница в датах или просто человеческий фактор. Однако последствия такого шага могут оказаться серьезными.

Штрафы за просрочку

Первое, на что обращает внимание налоговая служба, — это сроки. Если вы не уплатили налоги вовремя, автоматически начисляется штраф. Размер штрафа зависит от срока просрочки:

до 30 дней — 5% от суммы налогового долга;

более 30 дней — 10% от суммы долга.

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