Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС — Finance.ua
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Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС

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Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС
Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС
Управление налоговыми рисками играет ключевую роль в соблюдении налогового законодательства.
Об этом рассказали в Южном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
Постановление КМУ от 25.07.2024 № 854 «О реализации экспериментального проекта по функционированию системы управления налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Государственной налоговой службе» вводит новую систему, которая помогает минимизировать налоговые риски, объединяя два вида мероприятий — проактивные и реактивные.
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Проактивные меры направлены на то, чтобы предотвратить возможные налоговые нарушения еще до их возникновения. Это профилактические действия, которые поддерживают налогоплательщиков на каждом этапе выполнения их обязательств:
  • Консультации. Налоговые органы предоставляют информационные консультации налогоплательщикам, объясняя требования законодательства и помогая избегать ошибок в отчетности.
  • Информационная поддержка. Плательщики могут получить актуальные разъяснения об изменениях в налоговых нормах, процедурах декларирования и других важных сведениях.
  • Сервисные сервисы. Государственная налоговая служба оказывает помощь в подаче деклараций, заполнении отчетов и соблюдении сроков уплаты налогов.
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Реактивные меры используются после выявления налоговых нарушений. Они направлены на исправление ситуации и предотвращение ее повторения.
  • Контроль и проверка. Налоговые органы осуществляют проверки плательщиков, у которых обнаружены риски, чтобы убедиться в правильности уплаты налогов и подачи отчетности.
  • Погашение налогового долга. Если налогоплательщик накопил долг, органы помогают ему решить эту проблему путем реструктуризации или иными способами.
  • Принудительные меры. При серьезных нарушениях могут быть применены штрафы или другие санкции для обеспечения соблюдения законодательства.
«Сочетание проактивных и реактивных мер позволяет создать эффективную систему, которая не только предотвращает риски, но и быстро реагирует на них. Это снижает административную нагрузку на бизнес, повышает прозрачность и обеспечивает справедливое отношение ко всем налогоплательщикам», — говорят в ГНС.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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