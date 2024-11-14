Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС — Finance.ua

Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС Сегодня 12:16

Минимизация налоговых рисков: какие меры предпринимает ГНС

Управление налоговыми рисками играет ключевую роль в соблюдении налогового законодательства.

Об этом рассказали в Южном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Постановление КМУ от 25.07.2024 № 854 «О реализации экспериментального проекта по функционированию системы управления налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Государственной налоговой службе» вводит новую систему, которая помогает минимизировать налоговые риски, объединяя два вида мероприятий — проактивные и реактивные.

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Проактивные меры направлены на то, чтобы предотвратить возможные налоговые нарушения еще до их возникновения. Это профилактические действия, которые поддерживают налогоплательщиков на каждом этапе выполнения их обязательств:

Консультации. Налоговые органы предоставляют информационные консультации налогоплательщикам, объясняя требования законодательства и помогая избегать ошибок в отчетности.

Информационная поддержка. Плательщики могут получить актуальные разъяснения об изменениях в налоговых нормах, процедурах декларирования и других важных сведениях.

Сервисные сервисы. Государственная налоговая служба оказывает помощь в подаче деклараций, заполнении отчетов и соблюдении сроков уплаты налогов.

Реактивные меры используются после выявления налоговых нарушений. Они направлены на исправление ситуации и предотвращение ее повторения.

Контроль и проверка. Налоговые органы осуществляют проверки плательщиков, у которых обнаружены риски, чтобы убедиться в правильности уплаты налогов и подачи отчетности.

Погашение налогового долга. Если налогоплательщик накопил долг, органы помогают ему решить эту проблему путем реструктуризации или иными способами.

Принудительные меры. При серьезных нарушениях могут быть применены штрафы или другие санкции для обеспечения соблюдения законодательства.

«Сочетание проактивных и реактивных мер позволяет создать эффективную систему, которая не только предотвращает риски, но и быстро реагирует на них. Это снижает административную нагрузку на бизнес, повышает прозрачность и обеспечивает справедливое отношение ко всем налогоплательщикам», — говорят в ГНС.

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