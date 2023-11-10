GM Cruise отзывает 950 беспилотных авто в США — Finance.ua
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GM Cruise отзывает 950 беспилотных авто в США

Технологии&Авто
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GM Cruise отзывает 950 беспилотных авто в США
GM Cruise отзывает 950 беспилотных авто в США
General Motors Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей с дорог по всей территории США из-за аварии с участием одного из роботакси.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее 4 октября в Сан-Франциско беспилотное такси Cruise сбило женщину, перебегавшую дорогу. Женщина сначала была сбита другим автомобилем, выехавшим на красный свет. Когда такси Cruise попыталось возобновить движение, оно не заметило женщину и протащило ее за собой.
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Согласно сообщению национальной администрации безопасности дорожного движения США, система обнаружения столкновений программного обеспечения автоматизированных систем вождения (ADS) Cruise после аварии может реагировать ненадлежащим образом.
Отзыв — последняя неудача для подразделения GM Cruise, которое сталкивается с вопросами своей технологии, которая, по словам GM, является ключевой для его планов роста.
В июне исполнительный директор GM Мэри Барра подтвердила прогноз, что к 2030 году Cruise может принести 50 млрд долларов дохода. В третьем квартале этого года Cruise потерял более 700 млн долларов.
По материалам:
Espreso.tv
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