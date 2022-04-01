Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах — Finance.ua

Glovo запускает бесплатную доставку в трех городах
Вчера 10:35 — Фондовый рынок
В течение апреля у Glovo будет бесплатная доставка заказов в Киеве, Днепре и Одессе.
Об этом сообщили в компании.
Стоимость доставки для пользователей приложения покрывает @mastercardukraine.
Напоминаем график работы Glovo:
• в Киеве и Днепре с 10:00 до 18:00
• в Одессе с 10:00 до 17:00
В случае воздушной тревоги приложение прекращает работу и автоматически возобновляет ее, когда опасность миновала.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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