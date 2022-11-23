GlobalLogic купує Fortech - лідера цифрової інженерії в Румунії. — Finance.ua

GlobalLogic купує Fortech - лідера цифрової інженерії в Румунії. Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

GlobalLogic, компания группы Hitachi, объявила о приобретении Fortech — ведущей румынской компании по разработке программного обеспечения. Главный офис Fortech находится в городе Клуж-Напока.

За почти 20 лет Fortech сотрудничала с сотнями клиентов и развивала более тысячи цифровых проектов, что позволило ей стать одной из крупнейших в Румынии компаний по цифровой инженерии.

Кроме того, GlobalLogic открыла офис в Бухаресте и приглашает инженеров присоединяться к компании в Румынии.

Fortech сотрудничает с более чем 1100 специалистами, имеет офисы в четырех городах Румынии и клиентов из разных отраслей. Достижения и возможности компании помогут GlobalLogic расширить базу клиентов и талантов для удовлетворения глобального спроса на цифровую трансформацию. Кроме того, опытные специалисты Fortech передадут ценный технический опыт, крепкие отношения на европейских рынках и с клиентами.

«Fortech является ведущей компанией с подтвержденной репутацией и специализацией на технологиях, необходимых для цифровой эволюции, — заявил Нитеш Банга, президент и СЕО GlobalLogic. — Это соглашение усилит присутствие GlobalLogic в Европе и откроет доступ к богатому кадровому рынку Румынии, а Fortech обеспечит ресурсами и сильной поддержкой GlobalLogic и Hitachi. Мы рады приветствовать компанию Fortech и ее талантливых специалистов в семье GlobalLogic».

Компания Fortech, основанная в 2003 году, предоставляет полный спектр цифровых инженерных услуг, включающих проектирование архитектуры, разработку программного обеспечения, DevOps, QA и анализ данных. Специализируется на Cloud, IOT и SaaS. Fortech имеет большой опыт в шести быстрорастущих вертикалях: автомобильной промышленности, банковском деле и финансах, здравоохранении, производстве, услугах, медиа и телекоммуникациях. Экспертиза и опыт румынской компании совпадают с опытом GlobalLogic. Благодаря своим достижениям, Fortech вошла в 2022 Best Managed Companies по версии Deloitte в Румынии.

Инвестиция GlobalLogic в Fortech является частью многолетней стратегии компании, призванной усилить ее значение на европейском рынке и помочь еще более качественно обслуживать клиентов по всему миру.

Этот шаг увеличит преимущество Hitachi в информационных и операционных технологиях и продуктах, а также ускорит рост, способствуя расширению технологического направления корпорации под названием Lumada.

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