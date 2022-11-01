Глобальные расходы на здравоохранение возрастут на 10% — Finance.ua

Глобальные расходы на здравоохранение возрастут на 10%
Согласно опросу глобальных медицинских страховых компаний, проведенному WTW, инфляция и увеличение использования услуг здравоохранения способствуют прогнозируемому росту глобальных расходов на здравоохранение до самого высокого уровня почти за 15 лет.
Как пишет Forinsurer, опрос выявил небольшое облегчение, поскольку более трех четвертей страховщиков (78%) ожидают большего или значительно большего повышения в течение следующих трех лет.
Исследование Global Medical Trends Survey 2023 показывает, что тенденция расходов на медицинское обслуживание выросла с 8,2% в 2021 году до 8,8% в 2022 году — и, по прогнозам, вырастет еще больше в 2023 году до стабильно высокого среднего глобального значения 10%.
Рост расходов коснется многих регионов, включая Латинскую Америку (где прогнозируется средний рост с 18,2% до 18,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (рост с 6,9% до 10,2%), Ближний Восток и Африку (рост с 10,5% до 11,5%.
В 2023 году ожидается, что средний прирост в Европе вырастет до 8,6% против 8% в 2022 году.
Единственным регионом, где ожидается снижение медицинской тенденции, является Северная Америка, где, по прогнозам, тенденция снизится с 9,4% в 2022 году до 6,5% в 2023 году.
По данным страховщиков, основным двигателем медицинских расходов остается чрезмерное использование медицинских услуг (74%) из-за того, что медицинские работники рекомендуют или назначают слишком много услуг.
Более половины страховщиков (52%) также указывают на то, что плохие привычки застрахованных членов являются одними из главных факторов.
Недостаточное использование профилактических услуг (50%) также является существенным фактором затрат, который растет с каждым годом из-за избегания медицинской помощи во время пандемии.
Справка Finance.ua
В период с июля по сентябрь 2022 года WTW провела опрос Global Medical Trends Survey 2023. Всего в опросе приняли участие 257 ведущих страховых компаний, представляющих 55 стран.
Поделиться новостью