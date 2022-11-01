Глобальные расходы на здравоохранение возрастут на 10% — Finance.ua

Глобальные расходы на здравоохранение возрастут на 10% Сегодня 05:00 — Страхование

Согласно опросу глобальных медицинских страховых компаний, проведенному WTW, инфляция и увеличение использования услуг здравоохранения способствуют прогнозируемому росту глобальных расходов на здравоохранение до самого высокого уровня почти за 15 лет.

Как пишет Forinsurer , опрос выявил небольшое облегчение, поскольку более трех четвертей страховщиков (78%) ожидают большего или значительно большего повышения в течение следующих трех лет.

Исследование Global Medical Trends Survey 2023 показывает, что тенденция расходов на медицинское обслуживание выросла с 8,2% в 2021 году до 8,8% в 2022 году — и, по прогнозам, вырастет еще больше в 2023 году до стабильно высокого среднего глобального значения 10%.

Рост расходов коснется многих регионов, включая Латинскую Америку (где прогнозируется средний рост с 18,2% до 18,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (рост с 6,9% до 10,2%), Ближний Восток и Африку (рост с 10,5% до 11,5%.

В 2023 году ожидается, что средний прирост в Европе вырастет до 8,6% против 8% в 2022 году.

Единственным регионом, где ожидается снижение медицинской тенденции, является Северная Америка, где, по прогнозам, тенденция снизится с 9,4% в 2022 году до 6,5% в 2023 году.

По данным страховщиков, основным двигателем медицинских расходов остается чрезмерное использование медицинских услуг (74%) из-за того, что медицинские работники рекомендуют или назначают слишком много услуг.

Более половины страховщиков (52%) также указывают на то, что плохие привычки застрахованных членов являются одними из главных факторов.

Недостаточное использование профилактических услуг (50%) также является существенным фактором затрат, который растет с каждым годом из-за избегания медицинской помощи во время пандемии.

Справка Finance.ua В период с июля по сентябрь 2022 года WTW провела опрос Global Medical Trends Survey 2023. Всего в опросе приняли участие 257 ведущих страховых компаний, представляющих 55 стран.

forInsurer По материалам:

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