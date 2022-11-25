Глобальное ограничение цен на российскую нефть будет одобрено очень скоро — фон дер Ляен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глобальное ограничение цен на российскую нефть будет одобрено очень скоро — фон дер Ляен

Энергетика
11
Европейский Союз будет и дальше оказывать необходимую помощь Украине в борьбе с российской агрессией, продолжается работа над новыми экономическими ограничениями, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы нанести россии удар по болезненному месту, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной. И сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций. И я уверена, что очень скоро мы одобрим глобальное ограничение цен на российскую нефть с „Большой семеркой“ и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся, пока Украина не победит путина и его незаконную и варварскую войну», — заявила фон дер Ляен на выступлении в Халте, Финляндия, запись которого обнародована в твиттере.
Она подчеркнула, что российские атаки на энергосистему Украины преследуют единственную цель — террор мирного населения.
«Женщины, мужчины, дети мерзнут в темноте из-за умышленных и варварских нападений путина на гражданскую инфраструктуру страны. Единственная цель — терроризировать мирных жителей. Эти действия — военные преступления», — отметила фон дер Ляен.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.