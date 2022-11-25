Глобальное ограничение цен на российскую нефть будет одобрено очень скоро — фон дер Ляен Сегодня 08:33 — Энергетика

Европейский Союз будет и дальше оказывать необходимую помощь Украине в борьбе с российской агрессией, продолжается работа над новыми экономическими ограничениями, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы нанести россии удар по болезненному месту, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной. И сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций. И я уверена, что очень скоро мы одобрим глобальное ограничение цен на российскую нефть с „Большой семеркой“ и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся, пока Украина не победит путина и его незаконную и варварскую войну», — заявила фон дер Ляен на выступлении в Халте, Финляндия, запись которого обнародована в твиттере.

Она подчеркнула, что российские атаки на энергосистему Украины преследуют единственную цель — террор мирного населения.

«Женщины, мужчины, дети мерзнут в темноте из-за умышленных и варварских нападений путина на гражданскую инфраструктуру страны. Единственная цель — терроризировать мирных жителей. Эти действия — военные преступления», — отметила фон дер Ляен.

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