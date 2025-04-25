Главу горсовета на Волыни подозревают в растрате 6 млн грн на закупки для ВСУ — Finance.ua

Главу горсовета на Волыни подозревают в растрате 6 млн грн на закупки для ВСУ Сегодня 14:29 — Криминал

Глава горсовета вместе с предпринимателем подозреваются в растрате государственных средств на закупки авто для военных. Они приобрели грузовики по завышенной цене, нанеся ущерб бюджету на 6 млн грн.

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Волынской области объявлено о подозрении главе одного из городских советов и предпринимателю, способствовавшему совершению преступления. Их подозревают в растрате государственных средств путем злоупотребления служебным положением при закупке автомобилей для военных.

Об этом пишет в сообщении БЭБ.

Следствием установлено, что в мае 2023 года в городской совет поступило ходатайство от военных о приобретении двух грузовых автомобилей.

Председатель городского совета, сговорившись со знакомым предпринимателем, реализовали схему закупки этих транспортных средств по завышенной цене. В частности, грузовики приобрели более чем за 10 миллионов гривен, которые были выделены из бюджета общины. Однако их реальная рыночная стоимость была на 6 миллионов гривен меньше.

Отмечается, что правоохранители сообщили должностному лицу и предпринимателю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», — добавили в БЭБ.

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