"Главный мультиинвестор Украины": победитель Fin Blogger Award — Finance.ua
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"Главный мультиинвестор Украины": победитель Fin Blogger Award

Личные финансы
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"Главный мультиинвестор Украины": победитель Fin Blogger Award
"Главный мультиинвестор Украины": победитель Fin Blogger Award
Недавно в столичном Unit. City прошла первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award.
Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
Во время премии назвали победителя в дополнительной внеконкурсной номинации «Главный мультиинвестор Украины» — им стал Мирослав Король.
«Я рад, что в украинском сегменте церемоний и наград появилось такое событие как Fin Blogger Award. Хотя в нашем финансовом океане не так много людей интересуются инвестированием, я считаю, что это событие пропагандирует идею нормального разумного обогащения каждого из нас», — заявил победитель на сцене во время вручения награды.
«Когда вы делаете такую цель общедоступной и за вами постоянно наблюдают — вам труднее не выполнить обещанное. То есть аудитория очень мотивирует. Таким образом, если мы все можем дать слабинку и захотеть сойти с пути, именно публичность канала приводит к тому, что мы продолжаем уже 5-й год демонстрировать успехи и факапы, идя по этому пути», — отметил Мирослав Король.
Справка Finance.ua:
● Мирослав Король — автор и ведущий проекта «Миллионер за 7 лет» на YouTube. По образованию — юрист, но отошел от адвокатской практики и сосредоточился на инвестициях и освещении их тонкостей на YouTube канале;
● общий концепт канала, как понятно из его названия, заключается в получении ответа на вопрос — можно ли сформировать капитал в 1 млн долларов на инвестициях в разные активы за 7 лет;
● по словам Мирослава Короля, в его инвестиционном портфеле содержатся разнообразные активы — от акций на фондовом рынке до криптовалют. По итогам трех лет проекта Король более чем на 20% подошел ближе к желаемому результату в 1 млн долларов.
По материалам:
Finance.ua
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