Главный банкир рф заговорил о завершении войны Сегодня 20:20 — Мир

Главный банкир рф заговорил о завершении войны

Глава крупнейшего государственного банка россии «Сбербанк» Герман Греф публично призвал поскорее прекратить боевые действия в Украине, заявив, что затяжная война оказывает все большее давление на российскую экономику.

В интервью российскому государственному телевидению, которое цитирует The Moscow Times , банкир отметил, что последствия войны уже испытывают рядовые россияне.

«Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий», — сказал Греф.

По словам банкира, полномасштабная война, продолжающаяся с февраля 2022 года, привела к резкому росту процентных ставок, дефициту горючего и ухудшению экономической ситуации. Греф подчеркнул, что российская экономика не сможет долго работать в условиях чрезвычайно высоких ставок.

«Экономика просто не может выжить в течение длительного периода под тяжестью чрезвычайно высоких реальных процентных ставок», — заявил он.

Также он подверг критике монетарную политику власти, назвав ее «совершенно иррациональной», и призвал снизить ключевую ставку.

По его словам, экономика уже «переохлаждена», а дальнейшее удержание высоких ставок будет только усугублять кризис. Греф сообщил, что инвестиции в российскую экономику уже сократились более чем на 14%, а в текущем году могут снизиться еще примерно на 3%.

Среди других негативных последствий он назвал падение зарплат, сокращение рабочих мест и проблемы на топливном рынке, усиливающиеся, в частности, ударами украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре.

УНІАН По материалам:

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