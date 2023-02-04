Главные ТОП-5 направлений для покупки заграничной недвижимости в 2023 году — Finance.ua

Главные ТОП-5 направлений для покупки заграничной недвижимости в 2023 году Вчера 10:33 — Недвижимость

С начала полномасштабного вторжения россии Украину покинули около 14,5 миллионов граждан. Среди них и инвесторы, которые активно присматриваются к выгодным локациям для приобретения заграничной недвижимости.

Где активнее всего украинцы покупают зарубежную недвижимость и на какие цены ориентироваться, рассказал практикующий инвестор Вячеслав Фоменко.

Турция

Бюджет — от 80 тысяч евро

Первое преимущество — это выгода. Квартира, приобретенная в Аланье на стадии котлована, за время строительства может прибавить в цене до 80%. Во-вторых, жилье легко выбрать и оформить. Не будут преградой и юридические формальности.

А еще здесь отличный климат, сразу 4 моря, умеренная стоимость жизни и очень дружелюбный народ. Итак, если решите не продавать свои турецкие апартаменты, у вас будет отличная база для курортной жизни, — подчеркивает Фоменко.

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Таиланд

Бюджет — от 100 тысяч евро

В Таиланде распространена практика, по которой девелоперскими проектами управляют сети отелей. Такой объект гарантирует прибыль от сдачи в аренду, а также легко будет перепродать благодаря силе бренда управляющей компании. А если не сдавать в аренду и не продавать, то можно жить в этих апартаментах самому — тоже неплохой вариант.

Бали

Бюджет — от 100 тысяч евро

С таким бюджетом вы можете выбрать себе апартаменты в современном жилом комплексе, говорит Фоменко. В то же время, хороший таунхаус можно найти за 150 тысяч евро, цены на виллы стартуют от 200 тысяч евро. Несмотря на то, что этот райский остров давно стал одним из самых модных туристических направлений, местный рынок недвижимости еще окончательно не сформировался. Мало больших застройщиков, не слишком много предложений, но при этом высок спрос. Именно поэтому сейчас в Бали присматриваются не только украинские инвесторы, но и девелоперы из Украины.

ОАЭ

Бюджет — от 200 тысяч евро

Рынок недвижимости Дубая переживает сейчас настоящий бум. Застройщики иногда искусственно сдерживают спрос: апартаменты в некоторых объектах можно купить только через аукцион.

Причина такого ажиотажа ясна. Дубай — один из крупнейших динамично развивающихся мировых бизнес-хабов, очень удобный для жизни. При этом если сравнивать его с европейскими и американскими мегаполисами, стоимость жизни здесь относительно невысока. Поэтому Дубай привлекает представителей бизнеса и IT со всего мира, а теперь и тех, кто инвестирует в зарубежную недвижимость.

По моим прогнозам рост цен на местную недвижимость будет продолжаться еще как минимум несколько лет. А спрос сегодня такой, что вы гарантированно продадите то, что здесь приобрели — разумеется, выгодно для себя, — добавляет эксперт.

Испания и Португалия

Бюджет — от 150 тысяч евро

За такую сумму здесь можно приобрести небольшие апартаменты «гостиная+спальня» в одном из курортных городков на морском побережье. В Португалии цены несколько ниже, чем в Испании, а также доступны программы гражданства для иностранцев.

Однако стоит учесть, что в европейских странах покупатель должен объяснять происхождение средств, вкладываемых в местную недвижимость. Зато плюсы владения недвижимостью в Европе очевидны: ее всегда можно выгодно продать или сдать в аренду.

Телеканал 24 По материалам:

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