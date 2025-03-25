Главное событие года в сфере корпоративной безопасности: Business Security Evolution Conference состоится в Киеве 3 апреля 2025 года — Finance.ua
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Главное событие года в сфере корпоративной безопасности: Business Security Evolution Conference состоится в Киеве 3 апреля 2025 года

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Главное событие года в сфере корпоративной безопасности: Business Security Evolution Conference состоится в Киеве 3 апреля 2025 года
Главное событие года в сфере корпоративной безопасности: Business Security Evolution Conference состоится в Киеве 3 апреля 2025 года
Business Security Evolution Conference: главное событие года в сфере корпоративной безопасности, организатор конференции SB-Club — бизнес-сообщество для руководителей служб безопасности.
Место: КВЦ «Парковый», Киев
Дата: 3 апреля 2025
Регистрация: 9:00
Начало: 10:00
Business Security Evolution Conference — это уникальное мероприятие, объединяющее ведущих экспертов в сфере корпоративной безопасности, владельцев бизнеса, топ-менеджеров и руководителей служб безопасности. Конференция посвящена анализу современных угроз для бизнеса и обсуждению новейших методов защиты компаний в условиях нестабильности.
Ключевые темы конференции:
Тренды корпоративной безопасности в 2025 году.
• Инновации в физической безопасности: современные системы охраны, бронированные решения для бизнеса.
Юридические аспекты защиты бизнеса: договорная безопасность, защита от рейдерских атак, правовые механизмы работы с правоохранительными органами.
• Кибербезопасность и защита информации от промышленного шпионажа.
Почему стоит посетить Business Security Evolution Conference?
Обмен опытом с лидерами рынка — участники получают эксклюзивные знания и возможность напрямую общаться с экспертами.
Практические кейсы — доклады будут основаны на реальных ситуациях, происходивших в Украине и мире.
Нетворкинг — возможность найти новых партнеров и укрепить деловые связи в сфере безопасности.
Конференция Business Security Evolution — это не просто мероприятие, а платформа для создания эффективной системы защиты бизнеса. В условиях современных вызовов она поможет компаниям адаптироваться к новым реалиям и выстроить устойчивую стратегию безопасности.
Детали и регистрация за этой ссылке
По материалам:
Finance.ua
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