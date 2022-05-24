Глава «Укроборонпрома» продал ручку Байдена: названа цена — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава «Укроборонпрома» продал ручку Байдена: названа цена

Сегодня 20:46Казна и Политика
68
Фото: ProzorroФото: Prozorro
Именная ручка президента США Джо Байдена, которую выставили на благотворительный аукцион в Украине, была продана за 600 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Все средства пойдут в поддержку вновь созданного 47-го отдельного батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
Читайте также
Ручку на благотворительный аукцион, полученную в подарок от Джо Байдена во время его визита в Украину в должности вице-президента США в 2017 году, предоставил генеральный директор Концерна Юрий Гусев.
Если по каким-либо причинам победитель аукциона откажется заплатить предложенную сумму, право выкупить ручку перейдет к следующему участнику.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.