Глава «Укроборонпрома» продал ручку Байдена: названа цена — Finance.ua

Глава «Укроборонпрома» продал ручку Байдена: названа цена

Сегодня 20:46 — Казна и Политика

Фото: Prozorro

Именная ручка президента США Джо Байдена, которую выставили на благотворительный аукцион в Украине, была продана за 600 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Все средства пойдут в поддержку вновь созданного 47-го отдельного батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

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Ручку на благотворительный аукцион, полученную в подарок от Джо Байдена во время его визита в Украину в должности вице-президента США в 2017 году, предоставил генеральный директор Концерна Юрий Гусев.

Если по каким-либо причинам победитель аукциона откажется заплатить предложенную сумму, право выкупить ручку перейдет к следующему участнику.

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