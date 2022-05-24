Глава «Укроборонпрома» продал ручку Байдена: названа цена — Finance.ua

Глава «Укроборонпрома» продал ручку Байдена: названа цена
Сегодня 20:46 — Казна и Политика Фото: Prozorro
Именная ручка президента США Джо Байдена, которую выставили на благотворительный аукцион в Украине, была продана за 600 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Все средства пойдут в поддержку вновь созданного 47-го отдельного батальона ВСУ под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
Ручку на благотворительный аукцион, полученную в подарок от Джо Байдена во время его визита в Украину в должности вице-президента США в 2017 году, предоставил генеральный директор Концерна Юрий Гусев.
Если по каким-либо причинам победитель аукциона откажется заплатить предложенную сумму, право выкупить ручку перейдет к следующему участнику.
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