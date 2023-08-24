Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала — Finance.ua

Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что ИИ несет риски для рынков капитала. По его словам, регулятор сконцентрировал усилия на устранении как микро-, так и макропроблем сектора.

Генслер отметил, что считает ИИ наиболее преобразующей технологией современности. Он сравнил эффект от ее внедрения с массовым производством автомобилей и появлением интернета.

В то же время, ИИ несет определенные риски как для торговли в целом, так и для отдельных участников рынков капитала. В частности, речь идет о потенциальном конфликте интересов между поставщиком услуг и клиентом.

SEC, по словам Генслера, технологически нейтральна. Однако главной целью ведомства, как заявил глава, остается преследование и препятствование мошенничеству, в частности, если в его основе лежит ИИ.

Напомним, в июле 2023 года глава SEC заявил, что ИИ, а также производные от технологии продукты могут усугубить финансовую нестабильность.

incrypted По материалам:

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