Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала — Finance.ua
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Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала

Технологии&Авто
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Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала
Глава SEC заявил о рисках ИИ для рынков капитала
Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что ИИ несет риски для рынков капитала. По его словам, регулятор сконцентрировал усилия на устранении как микро-, так и макропроблем сектора.
Генслер отметил, что считает ИИ наиболее преобразующей технологией современности. Он сравнил эффект от ее внедрения с массовым производством автомобилей и появлением интернета.
В то же время, ИИ несет определенные риски как для торговли в целом, так и для отдельных участников рынков капитала. В частности, речь идет о потенциальном конфликте интересов между поставщиком услуг и клиентом.
SEC, по словам Генслера, технологически нейтральна. Однако главной целью ведомства, как заявил глава, остается преследование и препятствование мошенничеству, в частности, если в его основе лежит ИИ.
Напомним, в июле 2023 года глава SEC заявил, что ИИ, а также производные от технологии продукты могут усугубить финансовую нестабильность.

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По материалам:
incrypted
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