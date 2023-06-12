Глава Представительства ЕС о подрыве дамбы: &quot;Доказательства вины рф очевидны&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава Представительства ЕС о подрыве дамбы: "Доказательства вины рф очевидны"

53
В Европейском Союзе понимают, что у Украины не было причин подрывать Каховскую гидроэлектростанцию, ответственность за теракт лежит на россии.
Об этом заявил глава Представительства Е С в Украине Матти Маасикас в интервью телеканалу FREEДOM. Его спросили, почему некоторые западные СМИ, освещая подрыв гидроэлектростанции, писали, что «Киев и Москва обвиняют друг друга».
«Да, есть журналистский протокол, который обязывает также предоставить слово противоположной стороне. Но вы видите, как несколько высокопоставленных политиков, таких как президент Евросовета Шарль Мишель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель абсолютно четко заявили — это может быть только россия», — ответил Маасикас.
Он отметил, что СМИ дали не только позицию спикера путина Дмитрия Пескова, но и разных экспертов, считающих, что вина лежит только на россии. «И это очевидно, поскольку эта дамба находится под незаконной российской оккупацией. Они в любом случае несут ответственность за это», — добавил он.
Место для вашей рекламы
Маасикас отметил, что мир знает, какая сторона больше заботится о людях в этой ситуации. «Вероятно, как всегда, россияне не возьмут на себя ответственность, и не признают, что сделали это. Но доказательства очевидны», — отметил он.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.