Глава Представительства ЕС о подрыве дамбы: "Доказательства вины рф очевидны" Сегодня 14:34

В Европейском Союзе понимают, что у Украины не было причин подрывать Каховскую гидроэлектростанцию, ответственность за теракт лежит на россии.

Представительства Е С в Украине Матти Маасикас в интервью телеканалу Об этом заявил главав Украине Матти Маасикас в интервью телеканалу FREEДOM . Его спросили, почему некоторые западные СМИ, освещая подрыв гидроэлектростанции, писали, что «Киев и Москва обвиняют друг друга».

«Да, есть журналистский протокол, который обязывает также предоставить слово противоположной стороне. Но вы видите, как несколько высокопоставленных политиков, таких как президент Евросовета Шарль Мишель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель абсолютно четко заявили — это может быть только россия», — ответил Маасикас.

Он отметил, что СМИ дали не только позицию спикера путина Дмитрия Пескова, но и разных экспертов, считающих, что вина лежит только на россии. «И это очевидно, поскольку эта дамба находится под незаконной российской оккупацией. Они в любом случае несут ответственность за это», — добавил он.

Маасикас отметил, что мир знает, какая сторона больше заботится о людях в этой ситуации. «Вероятно, как всегда, россияне не возьмут на себя ответственность, и не признают, что сделали это. Но доказательства очевидны», — отметил он.

УНІАН По материалам:

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