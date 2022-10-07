Глава «Нафтогаза» раскритиковал местные власти за решение начать отопительный сезон для учреждений социальной сферы — Finance.ua

Глава «Нафтогаза» раскритиковал местные власти за решение начать отопительный сезон для учреждений социальной сферы Сегодня 18:20 — Казна и Политика

Глава «Нафтогаза» раскритиковал местные власти за решение начать отопительный сезон для учреждений социальной сферы

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подверг критике решение местных властей преждевременно начать отопительный сезон для учреждений социальной сферы, тогда как погодные условия позволяют начать его с ноября.

«В Киеве теплая и солнечная погода. Днем до +19. Только начало октября, а местные органы власти в украинских городах принимают решение, чтобы тепловики уже включали отопление. Если бы тепловики покупали газ по рыночной цене и полностью рассчитывались бы за него, это была бы другая ситуация», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Витренко напомнил, что «Нафтогаз» продает газ тепловикам для нужд населения за 7,4 грн/куб. м, в то время как цена импортируемого газа доходит до 100 грн. В то же время украинской добычи не хватает, чтобы покрыть потребление населения и компаний, технически обеспечивающих население теплом и газом, а недостающие объемы НАК приходится импортировать по высоким ценам.

«Поэтому уменьшение потребления природного газа, его экономия — это существенная помощь Украине. Погодные условия позволяют начать отопительный сезон с ноября. Это бы очень помогло стране меньше закупать импортированного газа по 100 грн за кубометр и тратить эти средства на армию, чтобы ускорить нашу победу!» — резюмировал глава «Нафтогаза».

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил , что отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Киеве начнется в пятницу. Объекты будут подключать к теплу индивидуально — по заявкам руководителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.