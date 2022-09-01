Глава «Нафтогаза» готов уйти в отставку в обмен на реструктуризацию долгов — Reuters — Finance.ua
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Глава «Нафтогаза» готов уйти в отставку в обмен на реструктуризацию долгов — Reuters

Фондовый рынок
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Гендиректор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение о реструктуризации долга компании.
Об этом сообщает Reuters.
«Конечно, для блага страны... если речь идет об этом. Я не состою в браке с этой должностью», — заявил Витренко.
При этом он отметил, что не слышал «даже намека на то, что смена генерального директора возымеет какое-либо влияние» на решение инвесторов.
По словам Витренко, инвесторы «Нафтогаза» поняли, что решение компании о реструктуризации было принято правительством, а не руководством НАК.
«Это было не мое решение с самого начала реструктуризации», — подчеркнул глава НАК.

Ситуация с долгами:

26 июля «Нафтогаз» не произвел необходимые выплаты по еврооблигациям, таким образом произошел дефолт по еврооблигациям компании.
2 августа 2022 года «Нафтогаз» снова просил кредиторов об отсрочке уплаты долга.
НАК «Нафтогаз Украины» приступила к процедуре запроса к владельцам еврооблигаций о внесении изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Владельцам еврооблигаций предлагалось согласовать определенные изменения условий таких ценных бумаг, в том числе отсрочку сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом является подобными Условиями условиям предложения, которое сделала Украина в отношении государственных еврооблигаций

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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