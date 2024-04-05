Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок — Finance.ua

Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок Сегодня 15:45 — Мир

Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок

Действующая директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет.

Об этом говорится в заявлении исполнительного совета МВФ.

Срок выдвижения кандидатур на должность главы МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат — нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева, говорится в заявлении.

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Исполнительный совет отметил, что постарается как можно быстрее завершить процесс выдвижения кандидата — максимум до конца апреля 2024 года, отмечается в заявлении МВФ.

Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок. Кристалина Георгиева, которой в августе исполнится 71 год, заняла этот пост в октябре 2019 года.

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Хотя срок полномочий Георгиевой истечет только через полгода, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что решение желательно принять до весенних заседаний МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 15−20 апреля, чтобы вопрос лидерства не затмил и без того насыщенную повестку дня, писало Reuters со ссылкой на источники

Болгарская экономистка Георгиева — вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.

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