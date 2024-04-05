Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок — Finance.ua
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Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок

Мир
12
Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок
Глава МВФ Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующий срок
Действующая директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет.
Об этом говорится в заявлении исполнительного совета МВФ.
Срок выдвижения кандидатур на должность главы МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат — нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева, говорится в заявлении.
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Исполнительный совет отметил, что постарается как можно быстрее завершить процесс выдвижения кандидата — максимум до конца апреля 2024 года, отмечается в заявлении МВФ.
Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок. Кристалина Георгиева, которой в августе исполнится 71 год, заняла этот пост в октябре 2019 года.
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Хотя срок полномочий Георгиевой истечет только через полгода, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что решение желательно принять до весенних заседаний МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 15−20 апреля, чтобы вопрос лидерства не затмил и без того насыщенную повестку дня, писало Reuters со ссылкой на источники
Болгарская экономистка Георгиева — вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.
По материалам:
Forbes.ua
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