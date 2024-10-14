Глава МОН ответил, сколько нужно денег для повышения зарплаты всем педагогам — Finance.ua

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Глава МОН ответил, сколько нужно денег для повышения зарплаты всем педагогам

Казна и Политика
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Глава МОН ответил, сколько нужно денег для повышения зарплаты всем педагогам
Глава МОН ответил, сколько нужно денег для повышения зарплаты всем педагогам
В Украине для повышения заработной платы всем педагогам необходимо дополнительно изыскать 270 млрд гривен финансирования.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу. Трансляцию вел в своем YouTube нардеп Алексей Гончаренко.
По словам главы МОН, вопрос повышения зарплат работникам образования, предусмотренный статьей 61 заключительных положений закона «Об образовании», предусматривает повышение для всех педагогов.
«Это верно и справедливо. Но на это повышение стране необходимо сегодня 270 млрд грн. дополнительно», — сказал он.
Лесовой добавил, что на сегодняшний день таких средств нет, но Минобразования разработало несколько сценариев повышения заработных плат для учителей, в том числе и поэтапное. Для реализации такого сценария необходимо получить дополнительно хотя бы 80 млрд. грн.
Министр отметил, что на сегодняшний день расходы на зарплаты педагогам финансируются за счет доноров и партнеров.
Однако, по его словам, первым приоритетом для министерства и правительства является безопасность детей во время обучения и расходов на это.
По материалам:
Слово і Діло
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