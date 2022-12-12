Глава Минфина США сообщила, сколько продлится поддержка Украины — Finance.ua
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Глава Минфина США сообщила, сколько продлится поддержка Украины

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Американское правительство продолжит финансовую поддержку Украины на фоне разрушительной агрессии против страны.
Об этом в интервью программе «60 Minutes» на американском телеканале CBS News заявила министр финансов США Дженнет Йеллен.
«Столько, сколько потребуется», — ответила она на вопрос, как долго может длиться финансовая поддержка Украины.
Еллен также рассказала, почему страны Запада ввели «предельную» цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Первая цель — ограничить доходы, которые получает россия. И мы хотим убедиться, что они не получат сверхприбыли. Но вторая цель касается американцев и стран во всем мире, а именно мы хотим, чтобы российская нефть поступала, потому что россия является значительным поставщиком нефти на рынки. Итак, это две наши цели: сократить доходы россии, усложнить им финансирование войны, удерживать мировые цены в умеренном диапазоне и избегать их скачков", — отметила министр.
По словам заместителя Йеллен Уолли Адейемо, ныне ведущие российские производители танков прекратили свою деятельность и объявили это публично, поскольку не могут получить необходимое оборудование.
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре в ночь на 12 декабря с украинским главой государства Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь на фоне российской агрессии против страны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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