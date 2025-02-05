Глава Минэнерго назвал главный фактор, влияющий на ситуацию с электроснабжением — Finance.ua

Глава Минэнерго назвал главный фактор, влияющий на ситуацию с электроснабжением Сегодня 06:36 — Энергетика

Сейчас ключевой фактор, влияющий на ситуацию с электроснабжением, — это последствия российских атак. Похолодание не имеет столь значительного влияния.

Как передает РБК-Украина , об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил журналистам.

«Единственное, что влияет — это последствия атак. К сожалению, эти атаки происходят каждый день. Я хочу вам сказать, что в воскресенье мы потеряли большую генерирующую мощность», — сказал Галущенко.

Он отметил, что уровень повреждения объекта ощутимый и пока неясно, сколько времени понадобится для его восстановления.

Однако несмотря на то, что повреждений объектов энергетики достаточно много, энергосистема продолжает работать, и необходимости отключать бытовых потребителей нет.

Удары по энергетическим объектам

Напомним, российские оккупанты регулярно используют беспилотники и ракеты для атак на энергетические объекты в Украине. В результате таких ударов в стране значительно снизился уровень генерации электроэнергии.

На фоне атак сегодня, 4 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях применили аварийные отключения света.

При этом в сети появлялась информация о возможном возвращении графиков отключений света в феврале из-за похолодания. Эти слухи опровергли в «Укрэнерго».

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