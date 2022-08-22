Глава Минцифры назвал условие разрешения на командировку за границу — Finance.ua
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Глава Минцифры назвал условие разрешения на командировку за границу

Казна и Политика
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Правительство с 1 сентября запускает в экспериментальном режиме программу «командировки», позволяющую физическим лицам-предпринимателям и компаниям при соблюдении ряда условий отправить в краткосрочную заграничную командировку некоторых сотрудников, которым в настоящее время такой выезд запрещен.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Подготовьтесь к старту «командировки»: подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тыс. грн на счет Ощадбанка,
— сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров добавил, что средняя зарплата в компании должна быть не менее 20 тыс. грн и одновременно отправить в командировку предприятие сможет не более 10% сотрудников, а срок командировки не должен превышать семь дней.
По его словам, с 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале «Дія» в несколько кликов.
Ранее в пятницу о принятии этого постановления сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
«Большой запрос экспортно ориентированного бизнеса иметь возможность выезжать за границу. И мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, который платит официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не меньше чем 20 тыс. грн, то 10% штатной численности, но не более 10 человек, будут иметь возможность выезжать на срок до семи дней по заявке работодателя, и все это будет происходить на портале «Дія», — описала Свириденко условия.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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