Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой — Finance.ua

Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой Сегодня 15:29 — Криптовалюта

Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой

Вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации по совместительству Михаил Федоров рассказал о готовности получать заработную плату в криптовалютах. Федоров хочет стать первым пользователем украинской CBDC и получать свою зарплату в цифровых гривнах.

Об этом министр рассказал журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно планам Минцифры, в 2030 году Украина запустит свою государственную криптовалюту (CBDC). Федоров планирует к тому времени существенно снизить оборот обычных бумажных денег.

Нововведения сделают Украину одним из лидеров в сфере криптовалют, привлекая внимание потенциальных инвесторов, поделился собственной точкой зрения Михаил Федоров.

«Две недели назад я видел пилотный проект украинской е-гривны. Я планирую стать первым пользователем электронной гривны и получать зарплату в CBDC», — рассказал Федоров.

Вице-премьер-министр также отметил успешное использование Украиной криптовалют во время сборов средств для ВСУ.

«С поддержкой мирового криптосообщества нам удалось облегчить и ускорить закупки всего необходимого для наших Вооруженных Сил», — подчеркнул Михаил Федоров.

Благодаря усилиям Федорова, представителей криптофондов и небезразличных инвесторов Украина получила более $178 миллионов в криптовалютах по состоянию на 30 сентября.

«Каждая каска, бронежилет, прибор ночного видения спасают жизнь украинских воинов. Поэтому мы должны и дальше поддерживать наших защитников. Спасибо всем участникам криптосообщества за поддержку Украины!» — сказал министр цифровой трансформации еще летом.

Михаил Федоров вошел в топ-50 самых влиятельных людей криптовалютной индустрии 2022 года по версии издания CoinDesk. Украинец занял 35-е место благодаря активной деятельности в пользу крипто- и техносфер нашего государства, даже в условиях войны. «За то, что собрал много миллионов в цифровых активах для защиты Украины», — объяснили избрание Федорова в CoinDesk.

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