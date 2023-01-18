Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой — Finance.ua
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Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой

Криптовалюта
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Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой
Глава Минцифры хочет получать зарплату криптовалютой
Вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации по совместительству Михаил Федоров рассказал о готовности получать заработную плату в криптовалютах. Федоров хочет стать первым пользователем украинской CBDC и получать свою зарплату в цифровых гривнах.
Об этом министр рассказал журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Согласно планам Минцифры, в 2030 году Украина запустит свою государственную криптовалюту (CBDC). Федоров планирует к тому времени существенно снизить оборот обычных бумажных денег.

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Нововведения сделают Украину одним из лидеров в сфере криптовалют, привлекая внимание потенциальных инвесторов, поделился собственной точкой зрения Михаил Федоров.
«Две недели назад я видел пилотный проект украинской е-гривны. Я планирую стать первым пользователем электронной гривны и получать зарплату в CBDC», — рассказал Федоров.
Вице-премьер-министр также отметил успешное использование Украиной криптовалют во время сборов средств для ВСУ.
«С поддержкой мирового криптосообщества нам удалось облегчить и ускорить закупки всего необходимого для наших Вооруженных Сил», — подчеркнул Михаил Федоров.

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Благодаря усилиям Федорова, представителей криптофондов и небезразличных инвесторов Украина получила более $178 миллионов в криптовалютах по состоянию на 30 сентября.
«Каждая каска, бронежилет, прибор ночного видения спасают жизнь украинских воинов. Поэтому мы должны и дальше поддерживать наших защитников. Спасибо всем участникам криптосообщества за поддержку Украины!» — сказал министр цифровой трансформации еще летом.
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Михаил Федоров вошел в топ-50 самых влиятельных людей криптовалютной индустрии 2022 года по версии издания CoinDesk. Украинец занял 35-е место благодаря активной деятельности в пользу крипто- и техносфер нашего государства, даже в условиях войны. «За то, что собрал много миллионов в цифровых активах для защиты Украины», — объяснили избрание Федорова в CoinDesk.
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По материалам:
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