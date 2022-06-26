Глава ФРС рассказал детали о запуске цифрового криптовалютного доллара — Finance.ua

Глава ФРС рассказал детали о запуске цифрового криптовалютного доллара Сегодня 11:14 — Финтех и Карты

Глава ФРС рассказал детали о запуске цифрового криптовалютного доллара

Глава Федеральной резервной системы США заявил, что Конгресс должен получить указания от ФРС, прежде чем вводить цифровую валюту центрального банка.

Джером Пауэлл выступил перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Перед запуском цифрового доллара ФРС необходимо все тщательно изучить, поскольку это окажет существенное влияние на финансовую систему.

Это потенциально очень важная финансовая инновация, которая коснется всех американцев. Наш план состоит в том, чтобы работать как над политической, так и над технологической стороной вопроса в ближайшие годы. И затем представить Конгрессу свои рекомендации. — Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США

ФРС должна проделать огромную работу, предостерег Пауэлл.

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noworries По материалам:

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