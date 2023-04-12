Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара — Finance.ua

Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара Сегодня 19:13 — Криптовалюта

Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара

Доллар США движется к «абсолютному коллапсу», который придаст резкий импульс роста первой криптовалюте.

Об этом заявил основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард в интервью Kitco News.

По его мнению, ограниченное предложение в 21 млн монет даст Bitcoin преимущество перед золотом и играет важную роль в его «долгосрочном параболическом росте до $10 млн».

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«Если завтра золото подорожает до $10 000, мы будем добывать его больше. В этом нет сомнений, потому что мы знаем, где оно находится, просто невыгодно доставать его из-под земли», — объяснил Лепард.

Бизнесмен уверен, что цифровое золото останется очень волатильным, а впереди его ждут серьезные спады.

«Большинство людей понимают шутку и отдают себе отчет, что фиатная валюта постоянно теряет цену, и с ростом этой тенденции они будут переходить на цифровые активы. [...] Они уйдут в Bitcoin. Они купят золото. Они выберут недвижимость. Никто не будет настолько глупым, чтобы покупать облигации у правительств, которые доказали, что не могут правильно управлять валютой», — добавил глава Equity.

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Относительно безопасности технологии Лепард считает, что первая криптовалюта вряд ли потерпит крах. Однако, по мнению эксперта, власти могут попытаться замедлить рост стоимости цифрового золота, усложняя вход на крипторынок и облагая налогом торговлю.

Forklog По материалам:

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