Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара — Finance.ua
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Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара

Криптовалюта
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Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара
Глава Equity Management: Bitcoin достигнет $10 млн на фоне обвала доллара
Доллар США движется к «абсолютному коллапсу», который придаст резкий импульс роста первой криптовалюте.
Об этом заявил основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард в интервью Kitco News.
По его мнению, ограниченное предложение в 21 млн монет даст Bitcoin преимущество перед золотом и играет важную роль в его «долгосрочном параболическом росте до $10 млн».
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«Если завтра золото подорожает до $10 000, мы будем добывать его больше. В этом нет сомнений, потому что мы знаем, где оно находится, просто невыгодно доставать его из-под земли», — объяснил Лепард.
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Бизнесмен уверен, что цифровое золото останется очень волатильным, а впереди его ждут серьезные спады.
«Большинство людей понимают шутку и отдают себе отчет, что фиатная валюта постоянно теряет цену, и с ростом этой тенденции они будут переходить на цифровые активы. [...] Они уйдут в Bitcoin. Они купят золото. Они выберут недвижимость. Никто не будет настолько глупым, чтобы покупать облигации у правительств, которые доказали, что не могут правильно управлять валютой», — добавил глава Equity.
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Относительно безопасности технологии Лепард считает, что первая криптовалюта вряд ли потерпит крах. Однако, по мнению эксперта, власти могут попытаться замедлить рост стоимости цифрового золота, усложняя вход на крипторынок и облагая налогом торговлю.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forklog
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