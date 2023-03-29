Глава CFTC объяснил иск против Binance — Finance.ua

Глава CFTC объяснил иск против Binance Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Действия криптовалютной биржи Binance являются явным случаем уклонения от закона, и власти США должны были «вмешаться агрессивно и как можно быстрее». Об этом заявил глава CFTC Ростин Бенам в эфире CNBC.

По его словам, Binance четко информировала клиентов о методах уклонения от контроля активности с помощью VPN и игнорировала нормативные требования. Бенам добавил, что было очевидно — контроль над компанией исходил от CEO Чанпэна Чжао, и существуют «четкие документы» о намерении обойти закон.

«Поэтому мы собираемся энергично продолжать и бороться с этим делом в суде», — заключил глава регулятора.

27 марта CFTC подала иск против Binance и Чжао с обвинениями в незарегистрированной торговле деривативами, предоставлении услуг гражданам США и лицам, находящимся под санкциями, а также в неспособности соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.