Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах — Finance.ua
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Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах

Технологии&Авто
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Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах
Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах
Украинские автомобилисты, которые не готовы пересесть на чистые электромобили, но при этом решили уйти от машин с ДВС, выбирают модели с гибридными силовыми агрегатами. Только в феврале автопарк страны пополнился 985 такими автомобилями.
Это на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель не так высок, как хотелось бы, но есть и положительная динамика. Как сообщает «Укравтопром», возросла доля новых авто в общем количестве продаж. В отчетном периоде она составляет 61% по сравнению с 54% в феврале 2022 года.

Какую марку выбирают украинцы

  • Лидером в сегменте новых гибридных автомобилей стал Mercedes-Benz GLE. Его предпочли 78 украинцев.
  • Второе и третье место в рейтинге занимают Toyota Corolla Cross и Range Rover с результатом 50 и 43 регистраций соответственно.
Среди импортируемых из-за рубежа гибридов наибольшим спросом пользовалась Toyota Prius. На ее счету 51 регистрация. Также в тройку лидеров вошли Ford Fusion US (42 единицы) и Chevrolet Volt (38 единиц).
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По материалам:
Finance.ua
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