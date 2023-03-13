Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах — Finance.ua

Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

Гибридные авто в Украине: есть ли спрос и какие модели в лидерах

Украинские автомобилисты, которые не готовы пересесть на чистые электромобили, но при этом решили уйти от машин с ДВС, выбирают модели с гибридными силовыми агрегатами. Только в феврале автопарк страны пополнился 985 такими автомобилями.

Это на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель не так высок, как хотелось бы, но есть и положительная динамика. Как сообщает « Укравтопром », возросла доля новых авто в общем количестве продаж. В отчетном периоде она составляет 61% по сравнению с 54% в феврале 2022 года.

Какую марку выбирают украинцы

Лидером в сегменте новых гибридных автомобилей стал Mercedes-Benz GLE. Его предпочли 78 украинцев.

Второе и третье место в рейтинге занимают Toyota Corolla Cross и Range Rover с результатом 50 и 43 регистраций соответственно.

Среди импортируемых из-за рубежа гибридов наибольшим спросом пользовалась Toyota Prius. На ее счету 51 регистрация. Также в тройку лидеров вошли Ford Fusion US (42 единицы) и Chevrolet Volt (38 единиц).

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