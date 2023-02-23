Гейтс приобрел долю в Heineken за 900 миллионов долларов — Finance.ua

Гейтс приобрел долю в Heineken за 900 миллионов долларов Сегодня 22:52 — Фондовый рынок

Гейтс приобрел долю в Heineken за 900 миллионов долларов

Миллиардер, соучредитель Microsoft Билл Гейтс на прошлой неделе приобрел 3,8% акций второй крупнейшей пивоваренной компании в мире Heineken за 902 млн долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Гейтс купил 6,65 миллиона акций Heineken Holding как частное лицо и еще 4,18 миллиона акций через свой фонд.

Согласно подсчетам Bloomberg, акции оцениваются в 848,2 млн евро (902 млн долларов) по цене закрытия торгов на 17 февраля.

Гейтс приобрел долю в тот же день, когда Fomento Economico Mexicano SAB объявил о продаже части своей доли в Heineken за 3,7 миллиарда евро. На прошлой неделе Femsa, известный мексиканский оператор сети магазинов «Кока-Кола», объявила о планах продать свою долю в Heineken после проведения стратегического анализа.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс также инвестировал в нидерландского онлайн-продавца продуктов Picnic BV и владеет 1,34% акций местного производителя удобрений OCI NV.

«Фонд уже давно является одной из самых мощных в мире некоммерческих организаций, в которой работает почти 1 800 человек, а с 2000 года он потратил почти 80 миллиардов долларов США. Heineken и Фонд Билла и Мелинды Гейтс не сразу ответили на запрос о комментариях», — пишет агентство.

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Економічна Правда По материалам:

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