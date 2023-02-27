Гетманцев: за январь обменники авансово уплатили более 21 млн грн налогов — Finance.ua

Гетманцев: за январь обменники авансово уплатили более 21 млн грн налогов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Гетманцев: за январь обменники авансово уплатили более 21 млн грн налогов

За январь 2023 года пунктами обмена валют авансово уплачено в бюджет 21,1 млн грн налога на прибыль. Это втрое больше, чем за весь 2021 год.

Об этом сообщил народный депутат, глава финкомитета Даниил Гетманцев.

Также нардеп добавил, что количество обменников не уменьшилось. Напротив — в феврале было зарегистрировано 50 новых пунктов обмена.

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Напомним, в ноябре 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 7655 (теперь это закон № 2720-IX), предусматривающий обязательную уплату налога на прибыль авансом для обменных пунктов, начиная с 1 января этого года.

За каждый пункт обмена в населенном пункте с населением менее 50 000 человек владелец обязан уплатить одну минимальную зарплату (6700 грн); если жителей более 50 000, оплатить придется три «минималки» (20 100 грн).

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