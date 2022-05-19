Гетманцев: таможенники продают места в очередях на растаможку автомобилей — Finance.ua
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Гетманцев: таможенники продают места в очередях на растаможку автомобилей

Сегодня 15:16Криминал
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Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что есть факты, когда на таможне за взятки продавались места в очередях на бесплатное растаможивание автомобилей из ЕС.
Об этом он сообщил на заседании комитета.
«У нас был кредит доверия», — сказал он обращаясь к руководству органа, «но он иссяк, очевидно».
На своем телеграм канале Гетманцев заявил, что Комитет выразил свою оценку организации работы таможенных органов и осуществления таможенного дела в условиях войны. «Решение Комитета — позже», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • 26 апреля в парламенте зарегистрировали законопроект, предлагающий возобновить налогообложение транспортных средств, ввозимых из-за границы;
  • менее чем за полтора месяца действия льготного растаможивания автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысячи старых транспортных средств;
  • Общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен.
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По материалам: Економічна Правда
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