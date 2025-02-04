Гетманцев сообщил, поддерживает ли запуск пенсионной реформы — Finance.ua

Гетманцев сообщил, поддерживает ли запуск пенсионной реформы Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

Гетманцев сообщил, поддерживает ли запуск пенсионной реформы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев категорически поддерживает запуск следующего уровня пенсионной реформы (накопительных пенсий).

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Я категорически поддерживаю запуск следующего уровня пенсионной реформы. Если бы 20 лет назад мы ее ввели, то могли бы говорить уже о результатах и ​​корректировать их. А так мы до сих пор витаем в каких-то мечтах и ​​ведем абсолютно абсурдную дискуссию», — рассказал нардеп.

Глава финкомитета заявил, что пенсионную реформу нужно было запустить еще 20 лет назад и критикует постоянные поиски причин для ее откладывания.

Он подчеркнул, что пенсионная реформа тесно связана с развитием фондового рынка.

«Решение по пенсионной реформе мы должны принимать независимо ни от чего. И бесспорно, одновременно заниматься и фондовым рынком, и пенсионной реформой, укрепляя институционально несостоятельного регулятора», — подчеркнул он.

С 2026 года должны начаться первые накопления в рамках внедрения накопительной пенсионной системы.

Українські Новини По материалам:

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